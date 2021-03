Bufera sulla nuova maglia dell’Argentina. Le reazioni dei tifosi: “La peggiore di sempre” (Di martedì 23 marzo 2021) La nuova divisa dell’Albiceleste non piace ai tifosi dell’Argentina. La maglia, griffata Adidas, è stata presentata nella giornata di ieri dalla Federazione sugli account social ricevendo centinaia di critiche. C’è chi scrive che “è la peggior divisa della storia della Nazionale” e chi si sbilancia: “Meritiamo di perdere una finale Mondiale contro il Brasile“. Messi, Dybala e De Paul hanno posato per presentare la nuova divisa. Ma non è bastato per evitare le critiche. Estamos juntos. Nos unen estos colores @adidasar #adidasfootball #creadoconadidas pic.twitter.com/fJExsRMNNq — Selección Argentina (@Argentina) March 22, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Ladivisa dell’Albiceleste non piace ai. La, griffata Adidas, è stata presentata nella giornata di ieri dalla Federazione sugli account social ricevendo centinaia di critiche. C’è chi scrive che “è la peggior divisa della storia della Nazionale” e chi si sbilancia: “Meritiamo di perdere una finale Mondiale contro il Brasile“. Messi, Dybala e De Paul hanno posato per presentare ladivisa. Ma non è bastato per evitare le critiche. Estamos juntos. Nos unen estos colores @adidasar #adidasfootball #creadoconadidas pic.twitter.com/fJExsRMNNq — Selección Argentina (@Argentina) March 22, 2021 SportFace.

