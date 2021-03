Bufala feti abortiti nel vaccino versione pro: Don Paolo di Cesena e le «donne assoldate per farsi ingravidare» (Di martedì 23 marzo 2021) La Bufala sui feti abortiti utilizzati nei vaccini che diventa la versione potenziata sulla bocca di Don Paolo, parroco di Cesena, che ha rilanciato una storia che è stata ampiamente smentita da tutti i siti di fact checking e che non trova nessun tipo di conferma nel mondo scientifico. Il video della porzione di omelia in cui il prete afferma cose irripetibili con una sicurezza che è quasi disarmante si sta diffondendo sui social e già si accumulano le reazioni: c’è chi gli fa i complimenti sui social ma la maggior parte delle persone lo attacca, dimostrando che non si può cadere vittima di una simile Bufala quando i mezzi per comprendere che quello che viene affermato non è vero ci sono tutti. LEGGI ANCHE >>> La Bufala dei ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 marzo 2021) Lasuiutilizzati nei vaccini che diventa lapotenziata sulla bocca di Don, parroco di, che ha rilanciato una storia che è stata ampiamente smentita da tutti i siti di fact checking e che non trova nessun tipo di conferma nel mondo scientifico. Il video della porzione di omelia in cui il prete afferma cose irripetibili con una sicurezza che è quasi disarmante si sta diffondendo sui social e già si accumulano le reazioni: c’è chi gli fa i complimenti sui social ma la maggior parte delle persone lo attacca, dimostrando che non si può cadere vittima di una similequando i mezzi per comprendere che quello che viene affermato non è vero ci sono tutti. LEGGI ANCHE >>> Ladei ...

