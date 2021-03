Advertising

FirenzePost : Buche piazza Brunelleschi, pericolo per i cittadini (foto) - niallsvoicee_ : RT @believeinmusic_: Vorrei avere la stessa sfrontatezza e autostima di virginia raggi che con una città che va a rotoli tra i problemi di… - Daaadxoxo : RT @believeinmusic_: Vorrei avere la stessa sfrontatezza e autostima di virginia raggi che con una città che va a rotoli tra i problemi di… - ___neverforget : RT @believeinmusic_: Vorrei avere la stessa sfrontatezza e autostima di virginia raggi che con una città che va a rotoli tra i problemi di… - passeritina : RT @believeinmusic_: Vorrei avere la stessa sfrontatezza e autostima di virginia raggi che con una città che va a rotoli tra i problemi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Buche piazza

Firenze Post

...stati effettuati dei lavori di pronto intervento sulle strade comunali per colmature delle, a ... via Sant'Agostino, via Papa Giovanni, via Monte d'Alba, corso de Gasperi,Cezza, viale ...Anche oggi, con il lockdown e la gente in smartworking, non si trova parcheggio e lavè in condizioni pietose, piena die abbandonata al degrado. Una decina di anni fa era stata data una ...Le foto scattate dal vostro cronista venerdì 19 marzo testimoniano che nella Piazza ci sono ancora molte buche profonde Buche non riparate neppure dopo incidenti mortali ...«Il silenzio sul Puc e sul degrado di piazza Sparavigna è ancora più inquietante per quello che abbiamo quotidianamente sotto i nostri occhi. Come lo vogliamo chiamare questo silenzio?». Parte da qui ...