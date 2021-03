Brooklyn Beckham, modello e fotografo per una nobile causa (Di martedì 23 marzo 2021) Brooklyn Beckham, il primogenito di David e Victoria Beckham si è messo in primo piano per una campagna di sensibilizzazione per la Giornata mondiale dell’Acqua In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua è sceso in campo Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria Beckham, che per l’occasione ha posato in veste di modello e di fotografo per una nota casa di moda londinese. Si tratta di Pepe Jeans London, che in concomitanza della giornata, ha lanciato un nuovo modello di Jeans, la cui particolarità è la sua produzione. “Ispirati dai nostri valori e retaggio in comune, abbiamo collaborato con Brooklyn Beckham – si legge sul sito di Pepe Jeans London – per creare una campagna che celebri la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021), il primogenito di David e Victoriasi è messo in primo piano per una campagna di sensibilizzazione per la Giornata mondiale dell’Acqua In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua è sceso in campo, primogenito di David e Victoria, che per l’occasione ha posato in veste die diper una nota casa di moda londinese. Si tratta di Pepe Jeans London, che in concomitanza della giornata, ha lanciato un nuovodi Jeans, la cui particolarità è la sua produzione. “Ispirati dai nostri valori e retaggio in comune, abbiamo collaborato con– si legge sul sito di Pepe Jeans London – per creare una campagna che celebri la ...

