Brescia, arrestate sei persone per la morte della 24enne Francesca Manfredi: “Fatale l’eroina iniettata da un amico” (Di martedì 23 marzo 2021) Sono sei le persone arrestate nelle scorse ore per la morte di Francesca Manfredi, la 24enne Bresciana deceduta dopo aver consumato un cocktail rivelatosi Fatale a base di droghe e alcool. La polizia ha arrestato una ragazza italiana di 25 anni, finita ai domiciliari, un cittadino tunisino di 33 anni, Michael Paloschi ora in carcere, che spacciava nonostante fosse in affidamento in prova, così come un 28enne italiano residente in provincia di Brescia. Ai domiciliari va anche un 31enne albanese trovato con 3.915 ‘trip’ a forma di francobollo imbevuti di metanfetamine allucinogene che era riuscito anche a vendere, si è scoperto dalle intercettazioni, cinque litri di ketamina per 4.500euro e 200 cartoncini imbevuti di acido allucinogeno. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Sono sei lenelle scorse ore per ladi, lana deceduta dopo aver consumato un cocktail rivelatosia base di droghe e alcool. La polizia ha arrestato una ragazza italiana di 25 anni, finita ai domiciliari, un cittadino tunisino di 33 anni, Michael Paloschi ora in carcere, che spacciava nonostante fosse in affidamento in prova, così come un 28enne italiano residente in provincia di. Ai domiciliari va anche un 31enne albanese trovato con 3.915 ‘trip’ a forma di francobollo imbevuti di metanfetamine allucinogene che era riuscito anche a vendere, si è scoperto dalle intercettazioni, cinque litri di ketamina per 4.500euro e 200 cartoncini imbevuti di acido allucinogeno. ...

