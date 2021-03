Brasile, Stato di San Paolo: oltre mille morti in 24 ore. Il governatore: “Bolsonaro psicopatico, da lui errori incredibili” (Di martedì 23 marzo 2021) Sta affrontando la fase più critica dell’emergenza Covid, con attività non essenziali chiuse e il divieto di eventi religiosi e sportivi, tra le alte misure prese. Con 44 milioni di abitanti lo Stato di San Paolo è il più popoloso del Brasile, ed è nel pieno della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre mille i morti a causa di Sars-Cov-2. Esattamente, 1.021. Si tratta del numero giornaliero più alto registrato a San Paolo dall’inizio della crisi sanitaria, che ha già causato oltre 68mila vittime. I numeri del bollettino diffuso al martedì di solito includono anche casi e decessi del fine settimana, ma i 1.021 morti confermati rappresentano un aumento del 50% rispetto ai 679 di sette giorni fa. E anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Sta affrontando la fase più critica dell’emergenza Covid, con attività non essenziali chiuse e il divieto di eventi religiosi e sportivi, tra le alte misure prese. Con 44 milioni di abitanti lodi Sanè il più popoloso del, ed è nel pieno della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono statia causa di Sars-Cov-2. Esattamente, 1.021. Si tratta del numero giornaliero più alto registrato a Sandall’inizio della crisi sanitaria, che ha già causato68mila vittime. I numeri del bollettino diffuso al martedì di solito includono anche casi e decessi del fine settimana, ma i 1.021confermati rappresentano un aumento del 50% rispetto ai 679 di sette giorni fa. E anche in ...

