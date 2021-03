Brasile, oltre 3mila morti in 24 ore. Nuovo record (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Brasile ha superato per la prima volta la soglia dei 3.000 decessi per Covid-19 in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute brasiliano, riportati dall'agenzia Afp. Il Paese che conta 212 milioni di abitanti ha registrato 3.251 morti nelle ultime 24 ore, portando il totale dei decessi a 298.676 per 12,1 milioni di casi accertati. Il Brasile è il secondo Paese più colpito del pianeta dalla pandemia di coronavirus Sars-Cov2 dopo gli Stati Uniti. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilha superato per la prima volta la soglia dei 3.000 decessi per Covid-19 in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute brasiliano, riportati dall'agenzia Afp. Il Paese che conta 212 milioni di abitanti ha registrato 3.251nelle ultime 24 ore, portando il totale dei decessi a 298.676 per 12,1 milioni di casi accertati. Ilè il secondo Paese più colpito del pianeta dalla pandemia di coronavirus Sars-Cov2 dopo gli Stati Uniti.

