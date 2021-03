Boxe, Mike Tyson rifiuta 25 milioni per sfidare Holyfield! Vuole organizzare il match in prima persona (Di martedì 23 marzo 2021) Tyson-Holyfield capitolo III “non s’ha da fare”. Almeno per ora. Mike Tyson, infatti, ha detto “no”. Dopo il record di pubblico registrato per il match di esibizione disputato a novembre contro Roy Jones, “Iron Mike” ha deciso di non accettare la sontuosa offerta proposta da Evander Holyfield per una grande sfida tra le due leggende della Boxe. L’ennesima della loro epopea. Si parlava del weekend del Memorial Day (29 maggio) all’Hard Rock Stadium di Miami. Ma, come ha annunciato il manager di Holyfield: “Pensavamo fosse un affare già concluso, ma poi il clan di Tyson ha declinato”. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. La motivazione? La spiega direttamente Tyson tramite un post su Instagram: “Voglio essere chiaro non farò mai più parte ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)-Holyfield capitolo III “non s’ha da fare”. Almeno per ora., infatti, ha detto “no”. Dopo il record di pubblico registrato per ildi esibizione disputato a novembre contro Roy Jones, “Iron” ha deciso di non accettare la sontuosa offerta proposta da Evander Holyfield per una grande sfida tra le due leggende della. L’ennesima della loro epopea. Si parlava del weekend del Memorial Day (29 maggio) all’Hard Rock Stadium di Miami. Ma, come ha annunciato il manager di Holyfield: “Pensavamo fosse un affare già concluso, ma poi il clan diha declinato”. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. La motivazione? La spiega direttamentetramite un post su Instagram: “Voglio essere chiaro non farò mai più parte ...

