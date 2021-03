Boschi contro il “furbetto” del vaccino Scanzi: «La sua amica Lilli Gruber gli chiederà spiegazioni?» (Di martedì 23 marzo 2021) Maria Elena Boschi i sassolini dalle scarpe col tacco se li toglie di prima mattina, dopo essersi gustata i titoli dei giornali sullo scandalo della vaccinazione “prioritaria” di Andrea Scanzi (tranne Il Fatto Quotidiano, che ha preferito sorvolare…). “Ha detto un sacco di bugie sulla sua vaccinazione, non esisteva nessuna lista”, attacca la renziana, in passato oggetto di una vera e proprio ossessione giornalistica da parte di Scanzi che arrivò a criticarla – oltre che sulle vicende bancarie del padre – anche sulla presunta bruttezza dei suoi piedi. Boschi attacca Scanzi per il vaccino “preferenziale” “C’è un giornalista pagato dalla Rai, dal Fatto Quotidiano e da La7 per insultarci costantemente in TV. Si chiama Andrea Scanzi. La sua volgare mediocrità non merita ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Maria Elenai sassolini dalle scarpe col tacco se li toglie di prima mattina, dopo essersi gustata i titoli dei giornali sullo scandalo della vaccinazione “prioritaria” di Andrea(tranne Il Fatto Quotidiano, che ha preferito sorvolare…). “Ha detto un sacco di bugie sulla sua vaccinazione, non esisteva nessuna lista”, attacca la renziana, in passato oggetto di una vera e proprio ossessione giornalistica da parte diche arrivò a criticarla – oltre che sulle vicende bancarie del padre – anche sulla presunta bruttezza dei suoi piedi.attaccaper il“preferenziale” “C’è un giornalista pagato dalla Rai, dal Fatto Quotidiano e da La7 per insultarci costantemente in TV. Si chiama Andrea. La sua volgare mediocrità non merita ...

