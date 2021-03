Boschi attacca il ' panchinaro' Scanzi | ' Per vaccinarsi ha saltato la fila'

Advertising

rep_firenze : Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Diceva che il Covid era un raffreddore ora salta la fila per vaccinarsi'… - pasqualeapicel3 : RT @repubblica: Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Si è vaccinato contro le regole, vergogna' - Maurizi07267041 : RT @repubblica: Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Si è vaccinato contro le regole, vergogna' - MKISKOV : RT @repubblica: Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Si è vaccinato contro le regole, vergogna' - MKISKOV : RT @rep_firenze: Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Diceva che il Cooovid era un raffreddore ora salta la fila per vaccinarsi' [agg… -

Ultime Notizie dalla rete : Boschi attacca

Ha detto di aver rispettato le regole quando invece le ha violate in modo squallido, mentendo a tutti", scrivenel post. outstream "Si dice: ma le regole in Toscana sono così. No, le regole ...Proprio durante una puntata del talk show laera stata messa in croce per un bacio senza mascherina al fidanzato Giulio Berruti. E adesso passa al contrattacco: 'Che dirai ora a Scanzi che ha ...La deputata di Italia Viva: "Ha detto che doveva fare il caregiver dei suoi genitori e vorrei capire quando, visto che è sempre in giro. Scanzi infatti non aveva nessun titolo per saltare la fila" ...Anche Maria Elena Boschi è intervenuta nella polemica sul vaccino ad Andrea Scanzi con un lungo e pungente post pubblicato su Facebook.