Borsa, Wall Street chiude negativa: Dow Jones - 0,94%, Nasdaq - 1,12% (Di martedì 23 marzo 2021) Wall Street chiude negativa. Il Dow Jones perde lo 0,94% a 32.422,43 punti, il Nasdaq cede l'1,12% a 13.227,70 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,77% a 3.910,43 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021). Il Dowperde lo 0,94% a 32.422,43 punti, ilcede l'1,12% a 13.227,70 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,77% a 3.910,43 punti.

Advertising

PaoloTrombin : RT @MKT_INS: Andamento incerto per le borse europee, in linea con l’avvio di Wall Street. #mercato #finanza #borsa - MKT_INS : Andamento incerto per le borse europee, in linea con l’avvio di Wall Street. #mercato #finanza #borsa - fisco24_info : Borsa: Europa debole dopo Wall Street, si guarda a petrolio: In calo auto e energia. L'euro in flessione sul dollaro - infoiteconomia : Europa e Asia non seguono Wall Street nuovo tonfo per la borsa di Istanbul - DividendProfit : Borsa: Wall Street apre negativa, Dj -0,26%, Nasdaq -0,04% – Economia -