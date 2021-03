Bonus baby sitter 2021 Inps anche a medici di base e pediatri (Di martedì 23 marzo 2021) L’Inps conferma come ad usufruire del Bonus baby sitter saranno non solo i medici con contratto di lavoro subordinato con la Asl, ma anche i medici convenzionati col Ssn, dai medici di base ai pediatri di libera scelta. E’ quanto si legge in una nota che ricorda come nella fase emergenziale legata alla diffusione dell’epidemia Covid– 19, l’Inps abbia erogato numerosi Bonus per servizi di baby sitting, mediante libretto famiglia e per la frequenza ai centri estivi. Per effetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento (articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), la prestazione ha riguardato, tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) L’conferma come ad usufruire delsaranno non solo icon contratto di lavoro subordinato con la Asl, maconvenzionati col Ssn, daidiaidi libera scelta. E’ quanto si legge in una nota che ricorda come nella fase emergenziale legata alla diffusione dell’epidemia Covid– 19, l’abbia erogato numerosiper servizi disitting, mediante libretto famiglia e per la frequenza ai centri estivi. Per effetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento (articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), la prestazione ha riguardato, tra ...

