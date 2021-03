Bonetti: “Al lavoro per raddoppiare gli asili nido entro il 2026” (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – “Noi stiamo lavorando su un piano del raddoppio dei posti negli asilo nido, quindi vuol dire il 50% da qui al 2026. C’è un fattore moltiplicativo, perché nel momento in cui si introducono un numero di servizi educativi adeguato, si libera lavoro femminile delle troppe donne che devono rinunciare al lavoro per seguire i figli”. Lo ha ribadito la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso del webinar ‘Next Generation Eu: politiche per la parità di genere e iniziativa ‘No woman no panel’-senza donne non se ne parla’.“Non dobbiamo continuare a pensare che la cura dei figli sia solo delle donne- continua Bonetti- Questa azione va inserita nella riforma del Family Act, il Next Generation Eu deve servire a dare corpo alle riforme che cambiano definitivamente il nostro Paese. Nel Family Act c’è la riforma dei congedi parentali, c’è il sostegno a tutti i servizi educativi dall’infanzia fino all’adolescenza. Se noi inseriamo questa specificazione nell’ambito di una riforma integrale è chiaro che il nostro Paese cambia definitivamente il passo e in meglio“, conclude. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – “Noi stiamo lavorando su un piano del raddoppio dei posti negli asilo nido, quindi vuol dire il 50% da qui al 2026. C’è un fattore moltiplicativo, perché nel momento in cui si introducono un numero di servizi educativi adeguato, si libera lavoro femminile delle troppe donne che devono rinunciare al lavoro per seguire i figli”. Lo ha ribadito la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso del webinar ‘Next Generation Eu: politiche per la parità di genere e iniziativa ‘No woman no panel’-senza donne non se ne parla’.“Non dobbiamo continuare a pensare che la cura dei figli sia solo delle donne- continua Bonetti- Questa azione va inserita nella riforma del Family Act, il Next Generation Eu deve servire a dare corpo alle riforme che cambiano definitivamente il nostro Paese. Nel Family Act c’è la riforma dei congedi parentali, c’è il sostegno a tutti i servizi educativi dall’infanzia fino all’adolescenza. Se noi inseriamo questa specificazione nell’ambito di una riforma integrale è chiaro che il nostro Paese cambia definitivamente il passo e in meglio“, conclude.

Blulu : Grazie Bonetti, a noi basta perdere il lavoro, sai che pacchia - Pat_oddo : RT @MilaSpicola: ??Come incentivare il lavoro e la condizione delle donne, in Italia e al Sud Parlano tante associazioni, ospiti important… - MilaSpicola : ??Come incentivare il lavoro e la condizione delle donne, in Italia e al Sud Parlano tante associazioni, ospiti im… - FcaPitti : RT @franco45481797: GRAZIANO SE TI DICO CHE QUESTO LAVORO E' STATO FATTO DA ELENA BONETTI CHE TI OFFENDI ??????? - Roky99760738 : RT @franco45481797: GRAZIANO SE TI DICO CHE QUESTO LAVORO E' STATO FATTO DA ELENA BONETTI CHE TI OFFENDI ??????? -