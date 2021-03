Bonaccini duro sui vaccini | ' Il comportamento delle multinazionali è stato vergognoso'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una critica a tutto tondo: "Io sono da sempre europeista convinto, ma l'Europa non sta facendo una bella figura. Abbiamo messo soldi pubblici a disposizione per la ricerca diche li ...

Advertising

globalistIT : Cosa ha detto il Presidente della Regione Emilia-Romagna - 8zanz8 : @sarabanda_ @Ted0foro @siwel44it No, questo viene dal fatto che Germania, Francia, UK e Spagna hanno fatto un lockd… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini duro

Globalist.it

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano, ospite a Carta Bianca. outstream "Arriva l'estate, un vaccino naturale - continua - l'anno scorso ci siamo tutti illusi ...... al Ministro Speranza e al Presidente della Regionemanifestando il loro sconforto in questoperiodo: "In quest'anno così difficile di pandemia abbiamo dato, senza mai tirarci indietro,...Il presidente della Regione Emilia-Romagna: "Da noi non è mancata l'organizzazione, sono mancate le dosi di vaccino".’Perseverance’? Uno dei filoni d’indagine è partito dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli. L’inchiesta portata avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, che ha inferto un altro ...