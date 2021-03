Bombardieri | Le cosche facevano quello che volevano Favori anche ai detenuti

(Di martedì 23 marzo 2021) «Quest’operazione interviene in un momento in cui la sanità calabrese è al centro dell’attenzione in ragione di tutta una serie di disfunzioni che si sono verificate e in un momento in cui sono...

Ultime Notizie dalla rete : Bombardieri cosche

Gazzetta del Sud

Procuratore: "facevano quello che volevano" "Quest'operazione interviene in un momento in cui la sanità calabrese è al centro dell'attenzione in ragione di tutta una serie di ...... su richiesta della locale Procura - Dda , diretta da Giovanni. I provvedimenti ... L indagine, ancora, ha permesso di confermare la necessit del reciproco riconoscimento tra, infatti ...«Quest’operazione interviene in un momento in cui la sanità calabrese è al centro dell’attenzione in ragione di tutta una serie di disfunzioni che si ...L’approvvigionamento delle strutture sanitarie avveniva attraverso aziende che rientravano nell’orbita di controllo della cosca stessa“. A dirlo il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri ...