Bolsonaro festeggia il compleanno tra la folla | il gesto assurdo scatena il caos

Bolsonaro saluta i suoi sostenitori che si sono recati prato del Palazzo Alvorada per festeggiare il suo compleanno, sono ammassati e senza mascherina Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro ha festeggiato il suo compleanno tra la folla.

