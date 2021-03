Bollettino Coronavirus di Martedì 23 Marzo 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) In data 23 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,55% (ieri +0,41%) con 3.419.616 contagiati totali, 2.753.083 dimissioni/guarigioni (+20.601) e 105.879 deceduti (+551); 560.654 infezioni in corso (-2.413). Ricoverati con sintomi +379 (28.428); terapie intensive +46 (3.546) con 317 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 335.189 tamponi totali (ieri 169.196) di cui 174.521 molecolari (ieri 106.736) e 160.668 test rapidi (ieri 62.460) con 102.043 casi testati; 18.765 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,59% (ieri 8,18% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,38% (target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.643; Piemonte 2.080; Veneto 1.966; Campania 1.862; Puglia 1.664; Emilia Romagna 1.578; Lazio 1.491; Toscana 1.062. In Lombardia curva +0,52% (ieri +0,30%) con 47.175 tamponi totali (ieri 21.732) di cui 29.996 molecolari ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) In data 23l’incremento nazionale dei casi è +0,55% (ieri +0,41%) con 3.419.616 contagiati totali, 2.753.083 dimissioni/guarigioni (+20.601) e 105.879 deceduti (+551); 560.654 infezioni in corso (-2.413). Ricoverati con sintomi +379 (28.428); terapie intensive +46 (3.546) con 317 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 335.189 tamponi totali (ieri 169.196) di cui 174.521 molecolari (ieri 106.736) e 160.668 test rapidi (ieri 62.460) con 102.043 casi testati; 18.765 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,59% (ieri 8,18% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,38% (target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.643; Piemonte 2.080; Veneto 1.966; Campania 1.862; Puglia 1.664; Emilia Romagna 1.578; Lazio 1.491; Toscana 1.062. In Lombardia curva +0,52% (ieri +0,30%) con 47.175 tamponi totali (ieri 21.732) di cui 29.996 molecolari ...

