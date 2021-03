Bmw iX xDrive40 e iX xDrive50 | due sportive elettriche di lusso

(Di martedì 23 marzo 2021) C' molta attesa per il lancio sul mercato, previsto a fine anno, del SAV didella Bmw, la iX: due le varianti in listino la iX(prezzo indicativo di 77.300 euro) consumo di 21 kWh/100 ...

C' molta attesa per il lancio sul mercato, previsto a fine anno, del SAV di lusso della, la iX: due le varianti in listino la iX(prezzo indicativo di 77.300 euro) consumo di 21 kWh/100 km con zero emissioni di C02 e la iX xDrive50 (prezzo ancora da definire), consumo di 20 ...... questa volta targato(dopo la IX3, qui la prova in autostrada ). La Casa di Monaco ha fornito le specifiche tecniche delle due versionie xDrive50 , che verranno lanciate entro l'anno ...Le nuove BMW iX xDrive50 offrono prestazioni eccezionali con picchi a 600 Km e 0-100 in meno di 5 secondi. In arrivo nelle concesssionarie a fine anno.La nuova BMW iX farà il suo debutto commerciale entro la fine del 2021 e sarà disponibile in due diverse varianti, ecco i prezzi ...