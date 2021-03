(Di martedì 23 marzo 2021) Un demake diper PSX è attualmente in fase die un nuovo aggiornamento condiviso online poche ore fa ha fornito un nuovo sguardo alla primissima battagliauno deidel gioco. Il nuovo aggiornamento di, che è stato condiviso online da Lilith Walther,lail, ovvero la primadel gioco. La creazione in stile PSX sembra abbastanza buona e presenta anche le musiche della battaglia realizzate con un Roland SC-88. Leggi altro...

misteruplay2016 : Bloodborne in versione PS1 continua lo sviluppo e si mostra nella boss fight contro il Chierico Belva

Nel caso del demake di, invece, la sviluppatrice sta portando avanti il progetto ... La nuova clip di gameplay urla PS1 da ogni poro, e ci mostra un'affascinante nuovadella boss ...Il contenuto tagliato, è stato preso dellaalpha disu PlayStation 4.Il demake di Bloodborne continua a mostrarsi con un nuovo video a dir poco clamoroso che ci presenta una boss fight del gioco.Il demake di Bloodborne torna a mostrarsi: vediamo lo scontro con la Cleric Beast in questo rifacimento in stile PlayStation One.