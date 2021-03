Blitz Morra in centro vaccini, il medico: “Ho detto la verità, valuterò se querelarlo” (Di martedì 23 marzo 2021) “Stasera vado dall’avvocato per mia tutela e valuteremo se ci sono gli estremi per querelare il senatore Morra. Ho già redatto la mia memoria”. Lo dichiara all’AdnKronos il dottor Mario Marino, direttore Igiene pubblica Direttore dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza, che torna sulla vicenda e ribadisce la sua versione dei fatti sul Blitz del senatore del M5S, Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, che sabato scorso si è presentato negli uffici della centrale operativa territoriale dell’Asp aggredendo verbalmente, secondo quanto riferito dal dirigente, sia Marino sia i medici dello staff, definendoli “incapaci” di gestire le vaccinazioni e incolpando Marino perché due suoi parenti non erano ancora stati chiamati per la somministrazione del vaccino. Parla anche alla luce del video postato dallo steso ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) “Stasera vado dall’avvocato per mia tutela e valuteremo se ci sono gli estremi per querelare il senatore. Ho già redatto la mia memoria”. Lo dichiara all’AdnKronos il dottor Mario Marino, direttore Igiene pubblica Direttore dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza, che torna sulla vicenda e ribadisce la sua versione dei fatti suldel senatore del M5S, Nicola, presidente della Commissione Antimafia, che sabato scorso si è presentato negli uffici della centrale operativa territoriale dell’Asp aggredendo verbalmente, secondo quanto riferito dal dirigente, sia Marino sia i medici dello staff, definendoli “incapaci” di gestire le vaccinazioni e incolpando Marino perché due suoi parenti non erano ancora stati chiamati per la somministrazione del vaccino. Parla anche alla luce del video postato dallo steso ...

