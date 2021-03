Biden | Il razzismo è il male globale Basta con i suprematisti

(Di martedì 23 marzo 2021) “Uno dei valori e delle convinzioni fondamentali che dovrebbero unirci come americani è la lotta contro l’odio e il, proprio ora che ci rendiamo conto che ilsistemico e la supremazia bianca sono orribili veleni che hanno a lungo afflitto gli Stati Uniti. Dobbiamo cambiare le leggi che consentono la discriminazione nel nostro Paese e dobbiamo cambiare i nostri cuori. Il, la xenofobia e altre forme di intolleranza non sono problemi esclusivi degli Stati Uniti. Sono problemi globali. Sono problemi umani che tutti dobbiamo riconoscere e smantellare”. Scrive così il presidente degli Stati Uniti, Joe, in un intervento su La Stampa. “Oggi”, continua, “in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, tutte le Nazioni e le ...

... non esiteremo a combattere ilsistemico e la violenza contro neri, nativi, latini, ... L'odio non puo' avere un porto sicuro in America', conclude il presidente...alle matrici di un anti - globalismo di cui si nutrono quella sinofobia e finanche quel...le variabili interrelate dell'equazione che definisce oggi l'atteggiamento dell'amministrazione...Il presidente Usa nella la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale: "Dobbiamo spingere per avviare processi aperti e inclusivi che rispettino tutti, ovunque" ...Non esiteremo a lavorare duramente per affrontare la dannosa eredità della schiavitù, non esiteremo a combattere il razzismo sistemico e la violenza contro neri, nativi, latini, asiatici-americani e ...