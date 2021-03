Bianchi: “Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire le scuole” (Di martedì 23 marzo 2021) "Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire". Lo ha detto, a quanto si apprende, il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, incontrando Anci e Upi in videoconferenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "per". Lo ha detto, a quanto si apprende, il Ministro dell'Istruzione, Patrizio, incontrando Anci e Upi in videoconferenza. L'articolo .

Advertising

iconanews : Scuola: Bianchi, lavoriamo giorno e notte a riapertura - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola, ministro Bianchi: 'Lavoriamo giorno e notte alla riapertura' #covid - MediasetTgcom24 : Scuola, ministro Bianchi: 'Lavoriamo giorno e notte alla riapertura' #covid - abettine : Patrizio Bianchi: 'Noi lavoriamo per una scuola affettuosa', cioè la chiudiamo, spingiamo per la DAD. Il degrado d… - palermomaniait : Esami maturità e terza media saranno in presenza. Bianchi: ''Lavoriamo per una scuola affettuosa'' -… -