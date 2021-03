Bertolaso | Esausto dallo sforzo Lombardia? Sono senza poteri

Advertising

prosegue: E sulla promessa di vaccinare tutti i lombardi entro giugno: 'Qui non sono nessuno: non posso firmare un pezzo di carta, non posso stanziare un euro', sottolineaa chi ...Intervistato sul Corriere della Sera sul caos vaccini in Lombardia, Guido- diretto interessato in qualità di consulente del governatore Attilio Fontana proprio per ...sono vecchio ed...“Posso promettere – aggiunge Bertolaso – che entro l’11 aprile tutti gli over ... “Sarebbe un sogno, ma sono vecchio ed esausto per questo sforzo. Finito di vaccinare l’ultimo lombardo torno negli ..."Mi ero accorto che qualcosa in Aria non funzionava il giorno che abbandonarono 300 anziani convocati per errore. Ma possibile che qualcuno non venga chiamato ed altri mandati a 60 chilometri da casa ...