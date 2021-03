Benzina, il prezzo sale da 20 settimane: la verde è arrivata a 1,579 euro (Di martedì 23 marzo 2021) Il prezzo della Benzina sale ancora, ormai ininterrottamente da 20 settimane. Secondo le ultime rilevazioni del ministero dello Sviluppo economico la verde in modalità self service è arrivata a 1,579 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) Ildellaancora, ormai ininterrottamente da 20. Secondo le ultime rilevazioni del ministero dello Sviluppo economico lain modalità self service èa 1,579 ...

Advertising

giornaleradiofm : Benzina: sale da 20 settimane, verde a 1,579 euro: (ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il prezzo della benzina sale ancora, orm… - anferrara : @Franco32656300 Sinceramente con la nomina di @letizia_moratti in Regione Lombardia mi sarei aspettato una notevol… - SaCharlieFlo : @el_marrano Tutto ha aumentato... pure il prezzo della benzina e del GPL - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Il Covid non ferma il prezzo della benzina alle stelle: alla - Komparing : #prezzocarburanti Prezzo Benzina FG > EUR in Autostrada A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO, Km. 493+500, dir. NORD CHIEU… -