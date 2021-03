Benevento | la Caritas organizza il paniere alimentare | tantissime le richieste di aiuto

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Si è conclusa la prima fase, accoglienza delle domande e colloquio del 5°, azione di prossimità che, il nostro Arcivescovo, mons. Felice Accrocca, attraverso l’Ufficio dellaDiocesana e in collaborazione con il comando provinciale didell’Arma dei Carabinieri, ha messo in campo per contrastare lo stato di emergenzain cui si sono ritrovate tante famiglie del territorio della diocesi beneventana. Le domande ricevute agli sportelli del Centro di Ascolto dellaDiocesana, provenienti dai 72 comuni died Avellino dove si trovano le 116 parrocchie della nostra Arcidiocesi, sono state 535 (120 domande provenienti dai comuni delle province; 415 dal comune ...

Mugione" delladisito in C.da Pezza Piana. Anche questa 6ª distribuzione è stata possibile grazie alla generosità di tante aziende locali, singoli cittadini e dal contributo messo ...Mugione' delladisito in C.da Pezza Piana. Anche questa 6ª distribuzione è stata possibile grazie alla generosità di tante aziende locali, singoli cittadini e dal contributo ...Si è conclusa la prima fase, accoglienza delle domande e colloquio del 5° Paniere alimentare, azione di prossimità che l’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, attraverso l’Ufficio della Caritas D ...Una nuova realtà in cui ritrovare il benessere. Ecco perché persone generose e disponibili, come suor Raffaela Letizia della Comunità Emmanuel di Faicchio o i volontari della Caritas di Benevento, ...