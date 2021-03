Batman: Death Metal (Di martedì 23 marzo 2021) Giovedì 25 marzo si aprono in Italia le porte del Metalverso DC grazie alla miniserie evento , firmata dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo. Panini Comics ha realizzato per l'Italia il Hardcore Box, un cofanetto in tiratura limitata di soli 333 pezzi, acquistabili prossimamente su Panini.it. All'interno di questo prestigioso pezzo da collezione ci saranno l'albo numero 1 in edizione variant Hardcore Box Limited (pensato, dunque, solo per questo special pack), cinque stampe realizzate da altrettanti artisti del mondo del fumetto (Simone Bianchi, DavidFinch, Terry Dodson, Joseph Michael Linsner e Joshua Middleton), sei card esclusive rappresentanti i protagonisti dell'evento, la mappa del Metalverso DC, la bandana e un plettro con i loghi della serie e del Batman che Ride. I 7 numeri di , pubblicati in ... Leggi su panorama (Di martedì 23 marzo 2021) Giovedì 25 marzo si aprono in Italia le porte delverso DC grazie alla miniserie evento , firmata dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo. Panini Comics ha realizzato per l'Italia il Hardcore Box, un cofanetto in tiratura limitata di soli 333 pezzi, acquistabili prossimamente su Panini.it. All'interno di questo prestigioso pezzo da collezione ci saranno l'albo numero 1 in edizione variant Hardcore Box Limited (pensato, dunque, solo per questo special pack), cinque stampe realizzate da altrettanti artisti del mondo del fumetto (Simone Bianchi, DavidFinch, Terry Dodson, Joseph Michael Linsner e Joshua Middleton), sei card esclusive rappresentanti i protagonisti dell'evento, la mappa delverso DC, la bandana e un plettro con i loghi della serie e delche Ride. I 7 numeri di , pubblicati in ...

