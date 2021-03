Basket | Serie A | due nuovi casi di positività al Covid-19 nell’Acqua San Bernardo Cantù

(Di martedì 23 marzo 2021) Brutte notizie per l’Acqua San. Gli esiti dei tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri, infatti, hanno evidenziato, due nuoveal-19 all’interno del gruppo squadra, che si aggiungono alle due emerse lo scorso sabato. Ad annunciarlo è stata la stessa società lombarda attraverso un comunicato sul proprio sito nel quale ha aggiunto ulteriori dettagli: “I risultati dei test a giocatori e componenti dello staff canturino andati a referto nel derby contro l’Olimpia hanno dato esito negativo”. La squadra riprenderà il lavoro in palestra giovedì 25 marzo agli ordini di coach Antonio Visciglia, il cui tampone ha invece dato esito negativo. SportFace.

