Basket | NBA | i risultati della notte

(Di martedì 23 marzo 2021) Otto le squadre impegnate nellaNBA, con poche sorprese e solide conferme, ecco i. Ad ovest vincono ancora gli Utah Jazz, consolidando il primato nella Western Conference. Travolti i Chicago Bulls 120-95, grazie alla doppia doppia di Rudy Gobert (21 punti e 10 rimbalzi) e ai 30 punti del solito Donovan Mitchell. A poco servono i 27 punti di Zach LaVine, unica nota positiva nei padroni di casa. Vincono e convincono anche i Bucks, 140-113 contro i Pacers. Milwaukee, terza a est, trascinata al successo da Jrue Holiday, 28 punti e 14 assist, e Khris Middleton, 25 punti, nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo, infortunio al ginocchio sinistro. Spettacolo invece tra Clippers e Hawks, 119-110 per il californiani al termine di un’incredibile rimonta. Gallinari e compagni in vantaggio di oltre 20 punti nel corso ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket NBA

Non una notte da ricordare per Danilo Gallinari. Sconfitta a parte dei suoi Hawks, il "Gallo" deve fare i conti con il ginocchio sinistro dolorante dopo uno scontro di gioco. Costretto a lasciare il ...