Basket | Europe Cup 2021 | Reggiana ai quarti | Sibiu battuto 61-65

(Di martedì 23 marzo 2021) La Pallacanestrosi qualifica aidi finale dell’Cup 2020/. La compagine italiana ha infatti superato 65-61 il Bc Csuin trasferta, aggiudicandosi così il passaggio del turno nella manifestazione continentale. Lemar con 16 punti chiude il match da miglior realizzatore dell’Unahotels, in cui va in doppia cifra anche Sims con 10 punti a referto. Alla formazione romena non sono invece bastati i 15 punti di Hardy per proseguire l’avventura in Europa. SportFace.

La Pallacanestro Reggiana si qualifica ai quarti di finale dell'Europe Cup 2020/2021. La compagine italiana ha infatti superato 65-61 il Bc Csu Sibiu in trasferta, aggiudicandosi così il passaggio del ...