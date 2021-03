Barbara d’Urso in Procura per l’AresGate, è mistero anche sul testamento (scomparso) di Losito da 7 milioni di euro (Di martedì 23 marzo 2021) Barbara d’Urso questa mattina, come riportato da Canino per FQ, è stata interrogata dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti in merito all’AresGate, così come sono già stati ascoltati gli attori Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio, Francesco Testi e ancora Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Barbara d’Urso, le parole a Pomeriggio Cinque Durante una puntata di Pomeriggio Cinque dello scorso settembre, infatti, la conduttrice – in merito alle rivelazioni fatte da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip in merito all’argomento – disse: “Sono sotto choc perché durante la pubblicità mi sono arrivati un sacco di messaggi sul telefonino sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi. Un’altra persona ... Leggi su biccy (Di martedì 23 marzo 2021)questa mattina, come riportato da Canino per FQ, è stata interrogata dalladi Roma come persona informata sui fatti in merito al, così come sono già stati ascoltati gli attori Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio, Francesco Testi e ancora Adua Del Vesco e Massimiliano Morra., le parole a Pomeriggio Cinque Durante una puntata di Pomeriggio Cinque dello scorso settembre, infatti, la conduttrice – in merito alle rivelazioni fatte da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip in merito all’argomento – disse: “Sono sotto choc perché durante la pubblicità mi sono arrivati un sacco di messaggi sul telefonino sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi. Un’altra persona ...

Advertising

AAlessandro86 : Accendo la tv e sento dire 'carcere di Monza' da Barbara d'Urso con quella Z moscia e rabbrividisco. #Pomeriggio5 - StraNotizie : Barbara d’Urso in Procura per l’AresGate, è mistero anche sul testamento (scomparso) di Losito da 7 milioni di euro… - Giadahsospesap1 : RT @_DAGOSPIA_: CANDELA FLASH! - BARBARA D'URSO NON FA PIU' PARTE DELLA SCUDERIA DI LAPRESSE... - IlContiAndrea : RT @_DAGOSPIA_: CANDELA FLASH! - BARBARA D'URSO NON FA PIU' PARTE DELLA SCUDERIA DI LAPRESSE... - Ileniasa25 : RT @BITCHYFit: Barbara d’Urso in Procura per l’AresGate, è mistero anche sul testamento (scomparso) di Losito da 7 milioni di euro https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso “Sarà al serale di Amici 20” Maria De Filippi | il colpaccio è servito | pubblico in estasi per la notizia Zazoom Blog