Barack Obama papà femminista | gli insegnamenti a Sasha e Malia

(Di martedì 23 marzo 2021) Chefosse un uomo carismatico e unmodello era cosa nota. Ma – casomai ce ne fosse bisogno – lo ha confermato ancora una volta con l’ultimo episodio del podcast che lo vede protagonista insieme a Bruce Springsteen, Renegades: Born in the USA. Nel corso della loro chiacchierata l’ex presidente degli Stati Uniti e il cantante hanno parlato di uomini e di “mascolinità tossica”, concentrandosi in particolare su certi aspetti purtroppo ancora dominanti nella cultura a stelle e strisce. “Parlo con le amiche delle mie figlie di come crescono i ragazzi maschi – racconta– e gran parte della cultura pop dice loro che ciò che conta in modo chiaro e determinante per essere un uomo, per essere virile è eccellere nello sport e nelle conquiste sessuali”. A questo concetto Springsteen ha ...