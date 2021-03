Bansky | asta record | dipinto da 19 | 4 milioni donato al servizio sanitario britannico

(Di martedì 23 marzo 2021) Un bambino in bianco e nero con in mano una bambola, ma non una qualsiasi. E' un' infermiera , con tanto di mascherina, ali da supereroe e croce rossa sul petto. Non si dimentica la ' Game Changer ' ...

Non si dimentica la ' Game Changer ' di, l'opera che il misterioso artista di strada di ... quest'opera raggiunge il record assoluto all': il dipinto è stato battuto da Christiès per 16,75 ...L'opera del misterioso street artist di Bristol partirà da una base d'di 2.500.000 - 3.500.000 ..., LE OPERE SULLA PANDEMIA " Game Changer è un tributo universale verso tutti coloro che ...Banksy torna a far parlare di sé, questa volta grazie alla messa all’asta di una delle sue opere più evocative dell’ultimo anno, Game Changer, apparsa per la prima volta a maggio su uno dei muri del ...'Game Changer' era l'opera che il misterioso artista di strada di Bristol aveva realizzato in onore dei medici in lotta contro il Coronavirus ...