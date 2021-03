Banksy vende una sua opera a 16 milioni di sterline: il ricavato al servizio sanitario britannico (Di martedì 23 marzo 2021) Bellissimo gesto. Venduta a 16,75 milioni di sterline l'opera di Banksy messa all'asta da Christie's da lui stesso per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico (Nhs). Il ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) Bellissimo gesto. Venduta a 16,75dil'dimessa all'asta da Christie's da lui stesso per raccogliere denaro da donare alpubblico(Nhs). Il ...

Advertising

globalistIT : - tvbusiness24 : #Banksy vende una delle sue opere: il ricavato agli ospedali britannici per affrontare l’emergenza - FiliFilfrog : Covid: Banksy vende un suo quadro, raccoglie fondi per ospedali britannici - Faz372929152 : RT @HuffPostItalia: Banksy vende la sua opera da 3,5 milioni di sterline per aiutare il personale sanitario - CarlaLance : RT @VanityFairIt: L'artista vuole raccogliere oltre tre milioni di sterline per il sistema sanitario britannico. E lo fa così #Banksy https… -