Banksy, asta record: dipinto da 19,4 milioni donato al servizio sanitario britannico (Di martedì 23 marzo 2021) Un bambino in bianco e nero con in mano una bambola, ma non una qualsiasi. E' un' infermiera , con tanto di mascherina, ali da supereroe e croce rossa sul petto. Non si dimentica la ' Game Changer ' ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Un bambino in bianco e nero con in mano una bambola, ma non una qualsiasi. E' un' infermiera , con tanto di mascherina, ali da supereroe e croce rossa sul petto. Non si dimentica la ' Game Changer ' ...

RaiNews : Asta milionaria da Christie's, per un'opera di #Banksy che lo stesso inafferrabile artista di strada ha messo a dis… - repubblica : Asta record per l'opera di Banksy: 19,4 mln vanno agli ospedali britannici - Agenzia_Ansa : Asta record per Banksy: il dipinto intitolato Game Changer è stato battuto da Christie's per 16,75 milioni di sterl… - radiosilvana : RT @MonEleonora: Sono 19 milioni di euro (16.758.000 sterline) l'importo di cui beneficeranno le organizzazioni sanitarie ed enti benefici… - 91lucry2 : RT @rtl1025: ?? Asta record per #Banksy, un'opera del misterioso artista venduta all'asta per 19,4 milioni di euro -