Bangladesh, incendio in campo profughi: "Imprigionati dal filo spinato" (Di martedì 23 marzo 2021) Bangladesh, a Balukhali muoiono adulti e bambini. L'accusa delle organizzazioni umanitarie: le recinzioni hanno impedito la fuga Bangladesh, incendio nel campo profughi a Balukhali (screen YouTube)Ieri in Bangladesh c'è stato un vasto incendio in un campo profugo a Balukhali, vicono Cox's Bazar. Sono morte almeno 15 persone e 400 circa sono i dispersi. Tra le vittime sicuramente tre bambini ma il bilancio potrebbe tristemente salire. Si continua a scavare tra le macerie e potrebbero purtroppo essere recuperati altri corpi. L'incendio è stato domato dopo ben sei ore mentre in altre parti del campo le fiamme hanno continuato a distruggere per tutta la notte. I profughi sopravvissuti, già ...

