Azimut lancia primo Security Token al mondo nell’AM (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Azimut promuove la prima società di asset management al mondo, Azimut Token. Il Token, emesso attraverso un Security Token Offering (STO) con ID identificativo AZIM, è la cartolarizzazione digitale di un asset finanziario disponibile per investire nel credito alternativo. I Security Token – spiega una nota – sono strumenti finanziari rappresentati in formato digitale e il Token di Azimut, emesso in collaborazione con Sygnum Bank (Sygnum), prima digital asset bank al mondo, autorizzata dagli organi di vigilanza di Svizzera e Singapore, è la rappresentazione digitale di un portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti alle piccole e medie imprese italiane – originati sulla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –promuove la prima società di asset management al. Il, emesso attraverso unOffering (STO) con ID identificativo AZIM, è la cartolarizzazione digitale di un asset finanziario disponibile per investire nel credito alternativo. I– spiega una nota – sono strumenti finanziari rappresentati in formato digitale e ildi, emesso in collaborazione con Sygnum Bank (Sygnum), prima digital asset bank al, autorizzata dagli organi di vigilanza di Svizzera e Singapore, è la rappresentazione digitale di un portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti alle piccole e medie imprese italiane – originati sulla ...

Advertising

Agenzia_Italia : Azimut lancia il primo Security Token al mondo nell'asset management - bizcommunityit : Azimut lancia il primo Security Token al mondo nell'asset management #management - a_silvestrini : RT @StartupBootIt: Mamacrowd lancia il primo venture capital con Azimut. 25 milioni per startup e PMI - a_silvestrini : RT @infoiteconomia: Mamacrowd lancia il primo venture capital con Azimut. 25 milioni per startup e PMI - a_silvestrini : RT @ItaliaStartUp_: Mamacrowd lancia il primo venture capital con Azimut. 25 milioni per startup e PMI - StartupItalia -