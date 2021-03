Azimut | joint venture negli USA con le famiglie Bezos e Moross

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –, tramite la sua controllata americanaAlternative Capital Partners, (AACP), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in HighPost Capital (HighPost), società di Private Equity specializzata in investimenti nel settore consumer con sede a New York. HighPost, società specializzata nella gestione di fondi di private equity, è stata fondata nel 2019 da Davide Markcon lo scopo di creare valore a lungo termine per le società in cui investiranno, sfruttando le competenze, il network e le esperienze dei soci fondatori.L’operazione – spiega una nota – comporta l’acquisto da parte di AACP, tramite aumento di capitale, di una quota iniziale del 12,5% in HighPost, con opzioni per aumentare al 24,9%. L’intero investimento disarà utilizzato ...