Avvistati due delfini nel Canal Grande a Venezia, le meraviglie della zona rossa (Di martedì 23 marzo 2021) Stupore e meraviglia a Venezia. Una coppia di delfini è entrata nella laguna di Venezia e si è spinta fino all'imbocco del Canal Grande, all'altezza della Punta della Dogana. L'evento si è verificato probabilmente grazie all'assenza di via vai di barche e vaporetti dovuta alla zona rossa del Veneto. Anche se la presenza dei delfini in laguna non è un evento eccezionale, l'arrivo in una zona a così alta concentrazione umana come San Marco ha stupito i Veneziani che hanno avuto la fortuna di ammirarli. Ma quella degli animali che si avvicinano sempre più alle città pressoché deserte a causa dei blocchi per arginare l'epidemia di coronavirus è una immagine ricorrente in quest'ultimo ...

FabrizioBarb : RT @DucaleVenezia: #WorldWaterDay Oggi, 22 marzo, è la #GiornataMondialedellAcqua: due delfini sono stati avvistati in Bacino di San Marco.… - DucaleVenezia : #WorldWaterDay Oggi, 22 marzo, è la #GiornataMondialedellAcqua: due delfini sono stati avvistati in Bacino di San M… - Notiziedi_it : Avvistati due delfini a Venezia, tra San Marco e il Canal Grande - MargheritaFusa1 : ??Assoluta bellezza! I cetacei non sono apparsi in difficoltà e dopo qualche minuto si sono allontanati. La guardia… - Agenzia_Dire : Due #delfini sono apparsi all'alba in zona bacino San Marco a #Venezia e dopo qualche minuto si sono allontanati pe… -