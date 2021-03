Avellino, negativi gli ultimi tamponi: Braglia punta la Virtus Francavilla (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La quiete dopo la tempesta in casa Avellino. Dopo le tre positività al Covid riscontrate nei giorni scorsi il sessantaseiesimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo. Al momento restano fuori Carriero, De Francesco e Bernardotto. I primi due potrebbe tornare domenica in vista della sfida con la Virtus Francavilla. E’ rientrato in Irpinia nelle scorse ore anche Errico che dovrebbe aggregarsi al gruppo dopo le cure di Villa Stuart. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La quiete dopo la tempesta in casa. Dopo le tre positività al Covid riscontrate nei giorni scorsi il sessantaseiesimo ciclo diha dato esito negativo. Al momento restano fuori Carriero, De Francesco e Bernardotto. I primi due potrebbe tornare domenica in vista della sfida con la. E’ rientrato in Irpinia nelle scorse ore anche Errico che dovrebbe aggregarsi al gruppo dopo le cure di Villa Stuart. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

