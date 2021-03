Avanti un altro oggi, gioco finale 23 marzo 2021: Simona vince 30.000 euro (Video) (Di martedì 23 marzo 2021) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 23 marzo 2021, ha visto contendersi il montepremi finale di 205.000 euro da Simona, 25enne di Napoli laureata in Lingue ed insegnante di inglese. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Simona ha vinto 30.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 23 marzo 2021) Ildiundi, 23, ha visto contendersi il montepremidi 205.000da, 25enne di Napoli laureata in Lingue ed insegnante di inglese.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha vinto 30.000. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a ...

