Avanti un altro, edizione speciale: in arrivo due showgirl amatissime (Di martedì 23 marzo 2021) Novità per la trasmissione , l’annuncio di Sonia Bruganelli. I fan del programma Avanti un altro, condotto su Canale 5 dalla strana coppia della televisione italiana, ovvero Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono in trepidante attesa. Presto infatti dovrebbe andare in onda un’edizione davvero specialissima del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Novità per la trasmissione , l’annuncio di Sonia Bruganelli. I fan del programmaun, condotto su Canale 5 dalla strana coppia della televisione italiana, ovvero Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono in trepidante attesa. Presto infatti dovrebbe andare in onda un’davvero specialissima del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

matteorenzi : Vedere Borghi votare la fiducia a Draghi? Un passo in avanti per l'Italia, un grande passo per un sovranista. Veder… - brichiel : @EnricoLetta @Deputatipd @graziano_delrio Mi consenta qui è tutto un passo avanti ed uno indietro,fino a Natale sco… - SoniaLaVera : RT @benq_antonio: #Boldrini,' la paladina delle donne, sempre in prima linea per difendere i diritti' maltratta collaboratrici e non paga l… - stroma62 : Ha azzerato il CdA liberando solo qualche poltrona da sostituire con qualche altro politico trombato. Per il resto… - Daniele_V94 : @francoaletti1 @albe_ @manager_magazin @jacopogiliberto @SissiBellomo @mariocianflone1 Attualmente ha un costo spro… -