Australia, case invase da animali e insetti a causa delle inondazioni (Di martedì 23 marzo 2021) Una delle conseguenze delle inondazioni che hanno colpito il sudest dell'Australia è la fuga di ragni, topi e serpenti verso i centri abitati. Molte case sono state letteralmente invase da animali e insetti. La pioggia continua ormai da giovedì, ma la situazione è divenuta allarmante dallo scorso sabato, con lo straripamento del bacino di una diga. Le acque si sono aggiunte a quelle dei fiumi già in piena, provocando un allarme generale. Gladys Berejiklian, premier del New South Wales, ha comunicato l'evacuazione di quasi 18.000 persone dalle aree colpite. Nonostante la frequenza di inondazioni in Australia, un disastro si era visto raramente, e la pioggia è prevista anche per i prossimi giorni.

