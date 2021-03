Attivazione nuovo hub vaccinale. Oggi a Taranto erogate 588 dosi vaccino Pfizer (Di martedì 23 marzo 2021) In Puglia sono state somministrate sino ad Oggi 514.421 dosi di vaccino su 601.745m pari all’85,5%.(dato aggiornato alle ore 16.15). Di queste: 149.304 agli over 80, 86.271 al personale scolastico, 13.964 alle Forze armate. 36.307 sono le seconde dosi già somministrate agli over 80 pugliesi.Sarà attivato domani il nuovo grande hub vaccinazioni all’interno della Fiera del Levante di Bari, che potenzia la rete delle postazioni vaccinali della Puglia.L’hub Fiera si sviluppa su una superficie di 2300 metri quadrati, è dotato di percorsi differenziati per utenti e operatori sanitari: all’interno ci sono 20 postazioni, due sale di preparazione, 4 spogliatoi, 2 sale di attesa, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici. La Asl Bari ha concluso la procedura di raccolta delle preferenze sulla sede ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 23 marzo 2021) In Puglia sono state somministrate sino ad514.421disu 601.745m pari all’85,5%.(dato aggiornato alle ore 16.15). Di queste: 149.304 agli over 80, 86.271 al personale scolastico, 13.964 alle Forze armate. 36.307 sono le secondegià somministrate agli over 80 pugliesi.Sarà attivato domani ilgrande hub vaccinazioni all’interno della Fiera del Levante di Bari, che potenzia la rete delle postazioni vaccinali della Puglia.L’hub Fiera si sviluppa su una superficie di 2300 metri quadrati, è dotato di percorsi differenziati per utenti e operatori sanitari: all’interno ci sono 20 postazioni, due sale di preparazione, 4 spogliatoi, 2 sale di attesa, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici. La Asl Bari ha concluso la procedura di raccolta delle preferenze sulla sede ...

