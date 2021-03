Atletico Madrid, paura per Dembélé: sviene durante l’allenamento (Di martedì 23 marzo 2021) paura all’Atletico Madrid durante l’ultimo allenamento: Moussa Dembélé è svenuto a seguito di un malore e ora è sotto osservazione paura all’Atletico Madrid per Moussa Dembélé. durante l’ultimo allenamento dei Colchoneros, l’attaccante francese ha accusato un malore e si è accasciato al suolo, dopo aver perso i sensi. Immediati i soccorsi per il calciatore, che secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe accusato un forte calo di pressione. Al momento il giocatore è sotto osservazione e i suoi parametri sono tornati nella norma, in attesa di nuovi esami. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021)all’l’ultimo allenamento: Moussaè svenuto a seguito di un malore e ora è sotto osservazioneall’per Moussal’ultimo allenamento dei Colchoneros, l’attaccante francese ha accusato un malore e si è accasciato al suolo, dopo aver perso i sensi. Immediati i soccorsi per il calciatore, che secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe accusato un forte calo di pressione. Al momento il giocatore è sotto osservazione e i suoi parametri sono tornati nella norma, in attesa di nuovi esami. Leggi su Calcionews24.com

