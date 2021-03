Atletico Madrid, paura per Dembelé che si accascia e sviene durante l’allenamento (Di martedì 23 marzo 2021) Enorme spavento quest’oggi per Moussa Dembelé, attaccante dell’Atletico Madrid, arrivato alla corte di Simeone a gennaio dal Lione. L’attaccante ha perso i sensi durante la sessione di allenamento odierna. Prontamente soccorso dai compagni di squadra e dallo staff tecnico, il giocatore dell’Atletico Madrid si è rialzato pochi minuti dopo ed è in buone condizioni, come ha spiegato il club in una nota ufficiale: “Moussa Dembelé è sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Enorme spavento quest’oggi per Moussa, attaccante dell’, arrivato alla corte di Simeone a gennaio dal Lione. L’attaccante ha perso i sensila sessione di allenamento odierna. Prontamente soccorso dai compagni di squadra e dallo staff tecnico, il giocatore dell’si è rialzato pochi minuti dopo ed è in buone condizioni, come ha spiegato il club in una nota ufficiale: “Moussaè sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Spavento per Dembélé: sviene in allenamento e finisce in ospedale Un grande spavento. E, si spera in attesa di conferme definitive, nulla di più. Moussa Dembélé, attaccante 24enne dell'Atletico Madrid arrivato a gennaio in prestito dal Lione, è finito all'ospedale dopo essere svenuto durante l'allenamento di oggi. Il crollo ? La squadra stava svolgendo dei normali esercizi di ...

Atletico Madrid, paura per Dembélé: sviene durante l'allenamento Paura all'Atletico Madrid durante l'ultimo allenamento: Moussa Dembélé è svenuto a seguito di un malore e ora è sotto ...

Atletico Madrid, Koke: “Liga da sogno, restiamo concentrati. Suarez? Ha un punto di forza” Mediagol.it Calcio: Atletico Madrid, Dembelé sviene durante l allenamento, 'sotto osservazione' Madrid, 23 mar. (Adnkronos) - Grande paura in casa Atletico Madrid. Moussa Dembelé ha perso i sensi improvvisamente durante l allenamento cadendo a terra all'indietro. Immediati i soccorsi al ...

Paura per Dembelé: sviene durante l'allenamento L'attaccante di Simeone ha perso i sensi durante la seduta del martedì, per poi tornare in sè fortunatamente dopo poco tempo.

