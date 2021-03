Atletico Madrid, Dembélé sviene in campo durante l’allenamento (Di martedì 23 marzo 2021) Attimi di paura nell’Atletico Madrid, oggi. durante l’allenamento, Moussa Dembélé è svenuto in campo. durante gli esercizi di stretching con i compagni, l’attaccante 22enne è caduto all’indietro sul terreno di gioco ed è rimasto steso. Appena i suoi compagni se ne sono accorti, hanno iniziato ad urlare per attirare l’attenzione dello staff medico del club. Il Corriere dello Sport, che riporta l’accaduto, racconta della corsa del difensore Giménez verso l’ambulanza per andare a prendere la barella e velocizzare i soccorsi. Per fortuna non ce n’è stato bisogno, poiché Dembélé si è ripreso dopo poco ed è salito a bordo dell’ambulanza sulle sue gambe. La stampa spagnola scrive che si è trattato di un “calo di pressione” e che l’attaccante resterà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Attimi di paura nell’, oggi., Moussaè svenuto ingli esercizi di stretching con i compagni, l’attaccante 22enne è caduto all’indietro sul terreno di gioco ed è rimasto steso. Appena i suoi compagni se ne sono accorti, hanno iniziato ad urlare per attirare l’attenzione dello staff medico del club. Il Corriere dello Sport, che riporta l’accaduto, racconta della corsa del difensore Giménez verso l’ambulanza per andare a prendere la barella e velocizzare i soccorsi. Per fortuna non ce n’è stato bisogno, poichési è ripreso dopo poco ed è salito a bordo dell’ambulanza sulle sue gambe. La stampa spagnola scrive che si è trattato di un “calo di pressione” e che l’attaccante resterà ...

