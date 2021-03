Atletico Madrid, Dembelé sviene durante l’allenamento: “Ora situazione nella norma” (VIDEO) (Di martedì 23 marzo 2021) Grande spavento per Moussa Dembelé: il calciatore perde i sensi durante l’allenamento ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica importante. L’attaccante dell’Atletico Madrid stava svolgendo la sessione, nella giornata di martedì 23 marzo, quando è improvvisamente crollato a terra. Immediato il soccorso da parte dei compagni di squadra e dallo staff tecnico. La buona notizia è che pochi minuti dopo Dembelé si è rialzato ed ora è in buone condizioni, come spiegato dal club in una nota ufficiale: “Moussa Dembelé è sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione“. Ecco il VIDEO del francese che crolla a terra durante ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Grande spavento per Moussa: il calciatore perde i sensima fortunatamente nessuna conseguenza fisica importante. L’attaccante dell’stava svolgendo la sessione,giornata di martedì 23 marzo, quando è improvvisamente crollato a terra. Immediato il soccorso da parte dei compagni di squadra e dallo staff tecnico. La buona notizia è che pochi minuti doposi è rialzato ed ora è in buone condizioni, come spiegato dal club in una nota ufficiale: “Moussaè sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamenteli e laè in attesa di valutazione“. Ecco ildel francese che crolla a terra...

