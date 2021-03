AstraZeneca,gli Usa: «Dati obsoleti negli studi clinici». Ue: situazione consegne è una vergogna. Viola: «Pessima figura» (Di martedì 23 marzo 2021) Nuove ombre su AstraZeneca: potrebbe aver utilizzato «Dati obsoleti» negli studi clinici negli Stati Uniti sul vaccino contro il Covid-19 fornendo una visione... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 marzo 2021) Nuove ombre su: potrebbe aver utilizzato «Stati Uniti sul vaccino contro il Covid-19 fornendo una visione...

Advertising

fanpage : Fuga dalle vaccinazioni anti-Covid19 tra gli agenti della Polizia Municipale di Napoli. Quasi il 50% sceglie di non… - borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - bisagnino : ASTRAZENECA, DATI OBSOLETI DISTORCONO STUDI SULL’EFFICACIA DEL VACCINO. IL NIAID CHIEDE CHIAREZZA - Controleuro1 : Abbiamo sostituito gli squilli di TROMBA dell'Apocalisse con gli squilli di TROMBO del vaccino Astrazeneca. UN POP… -