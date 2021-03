AstraZeneca | professore morto | “Nessun legame con il vaccino” | aveva il Covid

(Di martedì 23 marzo 2021) Non ci sarebbea correlazione causale tra la morte deldi Vergato, Bologna, e ilricevuto dieci giorni prima. L’autopsia sulla salma di Giuseppe Morabito,a 61 anni, ha rivelato invece che il vicepreside della scuola media Veggetti di Vergato era portatore del virus Sars-CoV-2.a Bologna dopo l’iniezione di sieroricevuto ilil 3 marzo, e ilMorabito faticava a riprendersi. Le sue forze andavano via via scemando, fino ad avvertire i colleghi di non chiamarlo, perché faticava addirittura a parlare. E’il 13 marzo nella sua casa. Dopo il decesso, il suo medico di base ...

... l'insegnante sessantunenne di Vergato, e il vaccino a cui si era sottoposto . Lo ... Da quanto emerso, poi, il "era portatore di infezione da Sars - Cov - 2 . Gli esami - la ... Il ha risposto ai dubbi e alle domande degli ascoltatori. In molti hanno chiesto se ... Covid - 19 dovrà fare il vaccino? Altro tema caldo toccato da Burioni e quello del vaccino Il vaccino anglo-svedese AstraZeneca, dopo aver provocato uno tsunami di disdette in Italia, per la paura degli effetti collaterali che si potrebbero concretizzare su alcuni individui (smentite peralt ...