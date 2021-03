AstraZeneca potrebbe aver utilizzato dati “obsoleti” negli studi clinici negli Stati Uniti (Di martedì 23 marzo 2021) sul vaccino contro il Covid-19 fornendo una visione “incompleta” dell’efficacia, ha affermato la principale agenzia statunitense sulle malattie infettive guidata da Anthony Fauci. Il gruppo di esperti ha espresso “preoccupazione per il fatto che AstraZeneca possa aver utilizzato informazioni obsolete in questo studio, il che potrebbe aver portato a una stima incompleta dell’efficacia” del vaccino, afferma l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID). “Esortiamo l’azienda a collaborare con il Data and Safety Monitoring Board (DSMB) per esaminare i dati di efficacia e garantire che i dati sull’efficacia più accurati e aggiornati siano resi pubblici il più rapidamente possibile”, ha affermato il gruppo. Un altro duro colpo all’azienda ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) sul vaccino contro il Covid-19 fornendo una visione “incompleta” dell’efficacia, ha affermato la principale agenzia statunitense sulle malattie infettive guidata da Anthony Fauci. Il gruppo di esperti ha espresso “preoccupazione per il fatto chepossainformazioni obsolete in questoo, il cheportato a una stima incompleta dell’efficacia” del vaccino, afferma l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID). “Esortiamo l’azienda a collaborare con il Data and Safety Monitoring Board (DSMB) per esaminare idi efficacia e garantire che isull’efficacia più accurati e aggiornati siano resi pubblici il più rapidamente possibile”, ha affermato il gruppo. Un altro duro colpo all’azienda ...

